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Задержка рейсов: в Москве из-за снегопадов "тормознули" 40 авиарейсов
Источник материала: Партизан
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано свыше 40 рейсов, еще три отменены.
По данным
Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По данным столичного метеобюро, за ночь в российской столице выпало 15 мм осадков, с начала снегопада - 24 мм при норме осадков для Москвы в феврале - 36 мм.
Загруженность дорог в Москве из-за непогоды в субботу утром оценивается в 8 баллов. По прогнозам, в течение всей первой половины дня в Москве сохранятся семибалльные пробки.
ФОТО: facebook.com/svoglobal
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По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано свыше 40 рейсов, еще три отменены.
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