"Интерфакса", больше всего задержано рейсов в аэропорту "Домодедово" - 30, два рейса отменены. По шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево" и "Внуково". В "Шереметьево" один рейс отменен. По даннымбольше всего задержано рейсов в аэропорту "Домодедово" - 30, два рейса отменены. По шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево" и "Внуково". В "Шереметьево" один рейс отменен.





Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По данным столичного метеобюро, за ночь в российской столице выпало 15 мм осадков, с начала снегопада - 24 мм при норме осадков для Москвы в феврале - 36 мм.





Загруженность дорог в Москве из-за непогоды в субботу утром оценивается в 8 баллов. По прогнозам, в течение всей первой половины дня в Москве сохранятся семибалльные пробки.









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