Избран новый главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге













На посту главного прокурора МУС Карим Хан сменит Фату Бенсуду из Гамбии. В настоящий момент он возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. У него имеется большой опыт в области международного права, поскольку Хан работал в МУС не только прокурором, но и защитником. Наблюдатели характеризуют его как "великолепного адвоката" и "пугающе мудрого стратега".







