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Избран новый главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге
Источник материала: Партизан
Британский юрист и дипломат Карим Хан станет новым главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который преследует военные преступления, преступления против человечности, а также геноцид. Хан был избран на эту должность во втором туре голосования представителей стран-участниц МУС поздним вечером в пятницу, 12 февраля. В его поддержку высказались 72 из 122 участников вотума, сообщает
На посту главного прокурора МУС Карим Хан сменит Фату Бенсуду из Гамбии. В настоящий момент он возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. У него имеется большой опыт в области международного права, поскольку Хан работал в МУС не только прокурором, но и защитником. Наблюдатели характеризуют его как "великолепного адвоката" и "пугающе мудрого стратега".
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Британский юрист и дипломат Карим Хан станет новым главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который преследует военные преступления,...
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