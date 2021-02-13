Экс-депутат: Белорусское общество пропустят через «терку» лояльности власти













«Политринга» заявил депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд. Об этом корреспондентузаявил депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд.





«Что было - знаем, что есть – видим, что будет – узнаем», - охарактеризовал Новосяд дальнейшее развитие Беларуси после ВНС.





Что касается речи Александра Лукашенко, уточнил Новосяд, невооруженным глазом видно, что 2020-й год дался ему не легко.





«Что касается дальнейшей внутренней политики Беларуси, то получит своё развитие концепт социальной лояльности общества государственной власти. Всех пропустят через “терку” – бизнес, госслужащих, граждан всех без изъятий. Их статус, положение в обществе - всё будет зависеть от степени лояльности», - уточнил он.





Если говорить о социальной экономике, то дальнейшее развитие ограничено фразой самого Лукашенко на ВНС: «Нести будем тех, у кого нет ног, кто с ногами – сами».





«Забота о своих пенсионных перспективах и не только отныне дело самих граждан», - пояснил он.





Характеризуя Всебелорусское народное собрание, глава ПСП обратил внимание на то, что само собрание задумывалось как способ мобилизации сторонников действующей власти.





«Цели объединения не было. Глава государства чётко обозначил свою позицию –“кто не с нами - тот против нас”», - считает он.





Также Новосяд напомнил, что на ВНС было заявлено о том, что в стране есть три партии.





«Это значит, что в парламенте будет две партии. Скорее всего, ЛДПР и “Белая Русь”. Последняя, скорее всего, получит другого председателя. Всю работу за “Белую Русь” сделали профсоюзы в этом избирательном цикле. На этом модернизация и закончится», - считает он.





Если говорить о внешней политике, добавляет глава ПСП, курс был взят на интеграцию с РФ в рамках Союзного государства.





«Если кто-то думал, что 2020-й год - самый неудачный год, он глубоко ошибался», - подытожил он.