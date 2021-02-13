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Не морозь меня, моего коня: в Беларуси за сутки от гололеда и мороза пострадали почти 300 человек

13.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала года в Беларуси зарегистрированы 9 тыс. 237 пострадавших с гололедной и холодовой травмой, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава.

"За минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших от гололедных и холодовых травм", - проинформировали в ведомстве.

Так, в Брестской области обратились за медицинской помощью 1 тыс. 485 человек (за последние сутки сутки 56), госпитализированы 190 человек (за сутки – 12).

В Витебской области зарегистрированы — 1 тыс. 248 пациентов (за сутки 25), госпитализированы 102 (за сутки – 3).

В Гомельской области – 1 тыс. 209 пациентов (за сутки 62), госпитализированы 87 человек (за сутки 2).



В Гродненской области — 1 тыс. 745 пациентов (за сутки 33), госпитализированы 300 человек (за сутки – 6).

В Могилевской области — 1 тыс. 201 пациент (за сутки 41), госпитализированы 153 человека (за сутки – 5).

В Минской области - 1 тыс. 210 пациентов (за сутки 35), госпитализированы 114 человек (за сутки – 2).

В Минске зарегистрированы — 1 тыс. 139 пациентов (за сутки 38). В больницы госпитализированы 96 человек (за сутки – 2).

В субботу 13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15-20 м/с. Во многих районах продолжится метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег.

Минздрав просит учитывать погодные условия, при выходе на улицу выбирать правильную обувь, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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С начала года в Беларуси зарегистрированы 9 тыс. 237 пострадавших с гололедной и холодовой травмой, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава.
 
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