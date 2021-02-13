Ивацевичский спиртзавод хотят реконструировать за 27 миллионов долларов









Ивацевичский спиртзавод и фирменный алкогольный магазин





пишет 1reg.by Ищут подрядчика для проведения реконструкции Ивацевичского спиртзавода, которая увеличит его мощность фактически вдвое,1reg.by





Поиск генподрядной организации для осуществления реконструкции «под ключ» ведется на сайте закупок icetrade.by.





Пока не известны подробности техзадания. Однако, в объявлении на сайте закупок сообщается, что в результате реконструкции необходимо увеличить “мощности по производству спирта до 6000 дал в сутки и внедрением технологии по переработке послеспиртовой барды”.





На реконструкцию готовы выделить 71 078 686.43 рублей. По сегодняшнему курсу это почти 27,2 миллиона долларов. Для сравнения – весь бюджет Ивацевичского района на 2021 год – 83 225 301 рублей, или почти 32 миллиона долларов.





Из информации на сайте закупок известно, что после нахождения генподрядчика и заключения договора, реконструкция должна будет выполнена за 26 месяцев.





Что такое 6000 дал спирта в сутки? Дал – это сокращенное от декалитр, одна из основных мер в виноделии, равная 10 литрам. То есть, планируется, что после реконструкции Ивацевичский спиртзавод будет выпускать 60 тысяч литров в сутки.





Насколько станет больше, мы спросили у директора предприятия Светланы Кузнецовой. Светлана Анатольевна пояснила, что в данный момент мощность завода – 3000 дал в сутки. Значит, после реконструкции мощность завода вырастет вдвое.





Ивацевичский спиртзавод является филиалом ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Основная продукция предприятия в Ивацевичах – спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс».