Рассекречены ключевые характеристики «народного» флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к выпуску нового «народного» флагмана Galaxy S21 FE. Характеристики девайса раскрыл ресурс Gizchina .



На фото Galaxy S20 FE

Процессором для смартфона выступит Snapdragon 870 от Qualcomm, выполненный на 7-нм техпроцессе. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Впрочем, возможны и другие модификации. Основная камера якобы будет состоять из модулей на 12 Мп (два датчика) и 8 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. Она разместится в вырезе в экране формы буквы «О».

Вероятно, девайс также получит экран на 6,5 дюйма с матрицей AMOLED и частотой обновления в 120 Гц. Батарею установят на 4500 мАч. Из неподтвержденной информации — существование упрощенной версии гаджета только с LTE-модулем и процессором Exynos 990.

Точная дата анонса или запуска телефона в продажу пока не называется.