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В Солигорске проходят акции солидарности с легендарным шахтером Юрием Корзуном
Источник материала: Хартия'97
В Солигорске проходят акции солидарности с легендарным шахтером Юрием Корзуном
Объявившего голодовку горняка поддерживают по всему городу.
Солигорск солидарен с Юрием Корзуном.
Фото акций опубликовал телеграм-канал
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Объявившего голодовку горняка поддерживают по всему городу.
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