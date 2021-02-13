Источник материала: Хартия'97

В Сеть слили видео об участии экс-бойца «Беркута» в задержании диджеев перемен в Минске 1 13.02.2021, 10:47

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Видео полностью опровергает лжесвидетельства лукашистов.

Инициатива BYPOL опубликовала видео задержания «диджеев перемен» в Минске.

6 августа 2020 г. звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов, впоследствии прозванные «диджеями перемен», были задержаны сотрудниками МВД Беларуси и осуждены на 10 суток административного ареста после того, как включили песню Виктора Цоя «Перемен» на празднике в Киевском сквере Минска.

Задержанным вменены статьи 17.1 «Мелкое хулиганство: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу» и 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». А в камере центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома диджеям угрожал лично замглавы МВД Беларуси генерал Александр Барсуков.

Инициатива BYPOL получила видеозапись задержания В.Соколовского и К.Галанова, которая подтверждает, что звукорежиссеров задержали сотрудники в штатском, при этом ни В.Соколовский, ни Г.Галанов никак не препятствовали силовикам и не совершали хулиганских действий. Это видео полностью опровергает все показания свидетелей в суде и доказывает лживость протоколов, составленных сотрудниками милиции, тем самым, подтверждая, что постановления судов в отношении названных граждан должны быть пересмотрены, а сами сотрудники привлечены к ответственности за превышение служебных полномочий.

Стоит напомнить, что задержание звукорежиссеров производил в том числе и экс-боец украинского «Беркута» Сергей Киминчижи, который получил от Лукашенко белорусское гражданство и сейчас служит ему в ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, что именно «Беркут» «прославился» жесткими разгонами акций протеста на Майдане в 2013-2014гг., а после расформирования подразделения многие силовики бежали в Россию и Республику Беларусь.

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