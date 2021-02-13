Источник материала: Хартия'97

Французские медики выпустили неожиданную рекомендацию о прививках для тех, кто уже переболел COVID-19 13.02.2021, 10:45

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Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Франция стала первой страной, применившей подобный подход.

Франция рекомендовала людям, которые уже выздоровели от COVID-19, получить разовую дозу вакцины, став первой страной, выпустившей такой совет, сообщает nv.ua .

При этом все три вакцины COVID-19, одобренные для использования в Европейском Союзе, вводятся в виде двух доз с интервалом в несколько недель.

Это связано с тем, что клинические испытания показали, что иммунитет против болезни был значительно выше после того, как люди получили две вакцины. Однако в пятницу органы общественного здравоохранения Франции заявили, что у людей, которые уже были инфицированы COVID-19, развивается иммунный ответ, аналогичный тому, который вызывается дозой вакцины, и что одной дозы после заражения, вероятно, будет достаточно.

«Одна доза вакцины также будет напоминать их иммунной системе, как бороться с COVID-19», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали сделать перерыв от трех до шести месяцев после заражения, прежде чем люди, выздоровевшие от COVID-19, получат укол.

«На данный момент ни одна страна не позиционирует себя с точки зрения единственной дозы вакцины для людей, которые уже заразились COVID-19», — говорится в сообщении.

В последние недели Франция ускорила программу вакцинации, но она все еще находится в зачаточном состоянии. По состоянию на четверг более 2,1 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины, а почти 535 800 человек уже получили две.

По крайней мере, 3,4 млн человек были подтверждены инфекции COVID-19 во Франции, хотя, вероятно, их было гораздо больше, учитывая относительное отсутствие доступных тестов во время первой волны пандемии.

Два недавних исследования в США показывают, что однократная доза вакцины может работать у людей, которые уже выздоровели от COVID-19. В одной статье говорилось, что иммунитет у людей, которые переболели COVID-19 и затем получили однократную дозу вакцины, «равен или даже превышает» иммунитет людей, которые не болели COVID-19, но получили две дозы вакцины.

Интересно, что вакцина, которая все еще разрабатывается Johnson & Johnson, работает с разовой дозой, но еще не получила разрешения на экстренное использование от регулирующих органов ЕС и США.

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