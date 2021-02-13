|
«Нас не сломить!»: яркая акция в Малиновке
Источник материала: Хартия'97
«Нас не сломить!»: яркая акция в Малиновке
Минчане вышли на протест бок о бок со спортсменами.
Столичная Малиновка и Свободное объединение спортсменов Беларуси провели яркую акцию в Малиновке под лозунгом «Нас не сломить!».
Фото опубликовал теленрам-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане вышли на протест бок о бок со спортсменами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)