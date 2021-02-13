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Опубликовано видео задержания «диджеев перемен»: они не сопротивлялись, не хулиганили

13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива BYPOL, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится видеофактом от первого лица, как задерживали звукорежиссеров Влада Соколовского и Кирилла Галанова в августе 2020-го.

Опубликовано видео задержания «диджеев перемен»: они не сопротивлялись, не хулиганили

6 августа молодые люди, который впоследствии назвали «диджеями перемен», были задержаны сотрудниками МВД Беларуси и осуждены на 10 суток административного ареста. Поводом стало то, что они включили песню Виктора Цоя «Перемен» на провластном празднике в Киевском сквере Минска.

Задержанным были вменены статьи 17.1 «Мелкое хулиганство: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу» и 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». 

BYPOL опубликовал видеозапись задержания Соколовского и Галанова, которая подтверждает, что звукорежиссеров задержали сотрудники в штатском, при этом Влад и Кирилл никак не препятствовали силовикам и не совершали хулиганских действий.

Представители инициативы подчеркивают, что это видео полностью опровергает все показания свидетелей в суде, а также называют одного из силовиков, который производил задержание.

Напомним, диджеи Влад Соколовский и Кирилл Галанов уехали в Литву, поскольку опасались последующих репрессий со стороны белорусских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится видеофактом от первого лица, как...
 
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