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Опубликовано видео задержания «диджеев перемен»: они не сопротивлялись, не хулиганили
13.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инициатива BYPOL, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится видеофактом от первого лица, как задерживали звукорежиссеров Влада Соколовского и Кирилла Галанова в августе 2020-го.
6 августа молодые люди, который впоследствии
Задержанным были вменены статьи 17.1 «Мелкое хулиганство: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу» и 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».
BYPOL опубликовал видеозапись задержания Соколовского и Галанова, которая подтверждает, что звукорежиссеров задержали сотрудники в штатском, при этом Влад и Кирилл никак не препятствовали силовикам и не совершали хулиганских действий.
Представители инициативы
Напомним, диджеи Влад Соколовский и Кирилл Галанов
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Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится видеофактом от первого лица, как...
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