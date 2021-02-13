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Латушко обсудил с замглавы МИД Литвы четвертый пакет санкций в отношении режима Лукашенко

13.02.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко и заместитель министра иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас встретились в Варшаве.

Латушко обсудил с замглавы МИД Литвы четвертый пакет санкций в отношении режима Лукашенко

Как сообщает телеграм-канал Латушко, на встрече также присутствовали посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас, советник-посланник посольства Литвы Неринга Маяускайте и представитель НАУ Владимир Астапенко.

Латушко поблагодарил представителей Литвы за активную поддержку устремлений белорусского народа в построении демократического государства. Также он отметил помощь белорусам, которые стали жертвами политических репрессий.

Латушко и Астапенко проинформировали литовских партнеров о Стратегии демократических сил на 2021 год.

«Стороны обсудили четвертый санкционный список и персональные санкции для судей, вопрос универсальной уголовной юрисдикции для виновных в преступлениях против мирных белорусов», — говорится в сообщении.

Также участники выразили обеспокоенность из-за потенциальной опасности БелАЭС.

Как сообщалось, 10 февраля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по итогам встречи с президентом Гитанасом Науседой заявил, что сейчас идет обсуждение четвертого пакета санкций Евросоюза в отношении белорусских властей, а страны Балтии могут принять отдельный пакет мер.

«Четвертый пакет санкций — это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, — сказал глава литовского МИД. — Мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц».

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Руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко и заместитель министра иностранных дел Литовской Республики Мантас...
 
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