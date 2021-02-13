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Тихановская ответила украинцам на вопрос: чей Крым?

13.02.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на встрече с депутатами группы «За демократическую Беларусь» Верховной Рады Украины 12 февраля в онлайн-формате призвала власти страны поддержать инициативы сторонников перемен в Беларуси в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и на других международных площадках.

Тихановская ответила украинцам на вопрос: чей Крым?
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран», — приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

«Я знаю, что многие украинцы долгое время относились к Лукашенко или нейтрально, или даже положительно, — отметила она. — Его пропаганде удавалось продавать части украинского общества образ крепкого хозяйственника и борца с коррупцией. В последние полгода он показал свое истинное лицо: его не интересует ничего, кроме личной власти. Доверие и уважение к нему обрушилось повсюду, в том числе и в Украине».

Тихановская поддержала независимость и территориальную целостность Украины, вспомнила Михаила Жизневского — Героя Украины, погибшего в Киеве во время «Революции достоинства» в январе 2014 года уроженца Гомеля. «Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией», — констатировала она.

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на встрече с депутатами группы «За демократическую Беларусь» Верховной Рады Украины 12 февраля в
 
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