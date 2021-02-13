Разбил сердце и опустошил кошелек. Жительница Гродно перевела «американскому миротворцу» крупную сумму

Источник материала: Onliner

Хотелось бы думать, что богатые африканские наследники, капитаны очень дальнего плавания и сотрудники секретных спецслужб уже перевелись на просторах интернета. Разве может кто-то все еще вестись на такой «архаичный» и безыскусный развод. Но нет: по-прежнему находятся женщины, которые мечтают о большой любви (и не менее больших деньгах, к ней прилагающихся), а потому готовы верить первому встречному и решать его проблемы при помощи своих денег. Как сообщает Следственный комитет, на этот раз в сети мошенников попала 35-летняя жительница Гродно.

По данным следствия, женщина несколько месяцев вела душевную переписку с интересным мужчиной «из интернета». Собеседник называл себя американцем, который выполняет миротворческую миссию в Афганистане. Ухажер (естественно) обещал приехать к одинокой гродненке и забрать ее к себе на родину.

В переписке мужчина мечты рассказал белоруске, что ему нужно из горячей точки вывезти 45 кг золотых слитков, поэтому, естественно, без помощи нареченной не обойтись, так что пусть принимает бандероли на свой адрес. Также аферист уточнил, что пересылкой будет заниматься специализированная организация, услуги которой необходимо оплатить.

— Всего на различные счета женщина перечислила более 11 тысяч долларов. Когда осознала, что ее обманули, обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, — пояснили в ведомстве.