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В Мотыкалах задержали нетрезвого водителя, который ехал с 9-летней дочерью
Источник материала: Партизан
Автомобиль нетрезвого отца семейства поместили на штрафстоянку.
В Больших Мотыкалах поймали за рулем нетрезвого отца, который вез в салоне ребенка. Фото: Наталья Партолина
Мужчина из агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района подверг опасности свою девятилетнюю дочь. Он решил забрать ребенка из школы, чтобы девочка не добиралась до дома сама по заснеженной улице, и поехал за ней на автомобиле. Накануне мужчина несколько дней отмечал день рождения, на столе было спиртное, сообщает
Сотрудники ГАИ заподозрили неладное, когда увидели, как мужчина ведет машину. В салоне уже находилась его девятилетняя дочь. Оказалось, что мужчина нетрезв – в выдыхаемом им воздухе был 1 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что день рождения отмечал пять дней и уверял инспекторов, что они зря предъявляют ему претензии.
-Я что,выпадаю? - разводил руками мотыкалец.
Автомобиль поместили на штрафстоянку, а в отношении мужчины составили два протокола – за пьяное вождение и за нарушение правил перевозки детей.
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Автомобиль нетрезвого отца семейства поместили на штрафстоянку.
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