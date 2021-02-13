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В Мотыкалах задержали нетрезвого водителя, который ехал с 9-летней дочерью

13.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобиль нетрезвого отца семейства поместили на штрафстоянку.


В Больших Мотыкалах поймали за рулем нетрезвого отца, который вез в салоне ребенка. Фото: Наталья Партолина

Мужчина из агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района подверг опасности свою девятилетнюю дочь. Он решил забрать ребенка из школы, чтобы девочка не добиралась до дома сама по заснеженной улице, и поехал за ней на автомобиле. Накануне мужчина несколько дней отмечал день рождения, на столе было спиртное, сообщает Kp.by со ссылкой на БрестСити.

Сотрудники ГАИ заподозрили неладное, когда увидели, как мужчина ведет машину. В салоне уже находилась его девятилетняя дочь. Оказалось, что мужчина нетрезв – в выдыхаемом им воздухе был 1 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что день рождения отмечал пять дней и уверял инспекторов, что они зря предъявляют ему претензии.

-Я что,выпадаю? - разводил руками мотыкалец.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а в отношении мужчины составили два протокола – за пьяное вождение и за нарушение правил перевозки детей.
 
 
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Автомобиль нетрезвого отца семейства поместили на штрафстоянку.
 
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