пише т centralasia.media Тэрунофудзи Харуо (照ノ富士), или Тэрунофудзи, настоящее имя Гантулгын Ганэрдэнэ. Он родился 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе, Монголия — борец сумо монгольского происхождения. Высший ранг — сэкивакэ. Получил второе иерархическое звание в сумо очень рано, в 23 года. Пятый монгольский борец и десятый иностранец, удостоившийся этого высокого ранга. Один из самых популярных рикиси настоящего времени,т centralasia.media





В конце 2010-го года Ганэрдэнэ Гантулгын принял в свою «комнату» ояката Магаки. Он нарёк иностранного ученика Вакамисё. Иероглифы «Вака» («молодость») и «Ми» («три») входили в борцовский псевдоним пятьдесят шестого великого чемпиона, до того как он получил звание озэки и превратился из Вакамисуги в Ваканохана. «Сё» означает «Победа».





В мае 2011 года Вакамисё дебютировал в профессиональном сумо.





В марте 2013 года Ваканохана Второй закрыл школу Магаки и перешел вместе со своими воспитанниками в Исэгахама-бэя.





В сентябре 2013 года Вакамисё поднялся во второй дивизион дзюрё. Вместе с элитным статусом сэкитори он получил от нового учителя новый борцовский псевдоним - Тэрунофудзи.





Ояката Исэгахама (63-й йокодзуна Асахифудзи) тоже славил на дохё являющуюся символом Японии гору Фудзи. А иероглиф «Тэру» («сиять») был позаимствован у 38-го великого чемпиона Тэрукуни.





В марте 2014 года Тэрунофудзи дебютировал в высшей лиге макуути, в мае 2015 года завоевал Кубок Императора и получил второе иерархическое звание озэки.





Болезнь помешала монгольскому исполину добиться титула йокодзуна. Из-за диабета, гепатита С и проблем с почками карьера Тэрунофудзи пошла на спад. Он потерял элитный статус сэкитори, опустился в пятый дивизион (дзёнидан).





Однако Тэрунофудзи сумел поправить здоровье и вернулся в элиту.





В июле 2020 года монгольский исполин во второй раз завоевал Кубок Императора.





Своим хобби Гантулгын Ганэрдэнэ называет сон. Его любимые блюда — яки нику и сябу-сябу. За едой он может выпить десять кружек пива.





Рост Тэрунофудзи — 191 см. Боевой вес — 180 кг.





Его супруга Доржханд Цэгмэд. Гражданка Монголии, студентка в Японии. Она познакомилась с Тэрунофудзи в 2015 году, когда он стал озэки, и они подали заявки на брак в 2018 году.





Церемония бракосочетания, на которой присутствовало около 20 человек, в том числе Исегахама Ояката и их родственники из Монголии, длилась 30 минут.





Пара познакомилась семь лет назад и вместе пережила травму, болезнь и депрессию борца.





«Если бы я был один, я бы никогда больше не стал бы сэкитори (борец). Благодаря ее постоянной поддержке я смог снова подняться на вершину и сделать предложение в День святого Валентина три года назад», - сказал Тэрунофудзи.







