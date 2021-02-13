ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И сумоисты женятся. Монгольский борец Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ расписался в Токио

13.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Монгольский борец сумо Ган-Эрдэнэ Гантулга, более известный как Тэрунофудзи, женился на Доржханд Цэгмэд. Церемония бракосочетания проходила в дворце Томиока Хачиогу города Токио 11 февраля. Тэрунофудзи 29 лет, а Доржханд 26 лет.

И сумоисты женятся. Монгольский борец Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ расписался в Токио
1 из 4

Тэрунофудзи Харуо (照ノ富士), или Тэрунофудзи, настоящее имя Гантулгын Ганэрдэнэ. Он родился 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе, Монголия — борец сумо монгольского происхождения. Высший ранг — сэкивакэ. Получил второе иерархическое звание в сумо очень рано, в 23 года. Пятый монгольский борец и десятый иностранец, удостоившийся этого высокого ранга. Один из самых популярных рикиси настоящего времени, пишет centralasia.media

В конце 2010-го года Ганэрдэнэ Гантулгын принял в свою «комнату» ояката Магаки. Он нарёк иностранного ученика Вакамисё. Иероглифы «Вака» («молодость») и «Ми» («три») входили в борцовский псевдоним пятьдесят шестого великого чемпиона, до того как он получил звание озэки и превратился из Вакамисуги в Ваканохана. «Сё» означает «Победа».

В мае 2011 года Вакамисё дебютировал в профессиональном сумо.

В марте 2013 года Ваканохана Второй закрыл школу Магаки и перешел вместе со своими воспитанниками в Исэгахама-бэя.

В сентябре 2013 года Вакамисё поднялся во второй дивизион дзюрё. Вместе с элитным статусом сэкитори он получил от нового учителя новый борцовский псевдоним - Тэрунофудзи.

Ояката Исэгахама (63-й йокодзуна Асахифудзи) тоже славил на дохё являющуюся символом Японии гору Фудзи. А иероглиф «Тэру» («сиять») был позаимствован у 38-го великого чемпиона Тэрукуни.

В марте 2014 года Тэрунофудзи дебютировал в высшей лиге макуути, в мае 2015 года завоевал Кубок Императора и получил второе иерархическое звание озэки.

Болезнь помешала монгольскому исполину добиться титула йокодзуна. Из-за диабета, гепатита С и проблем с почками карьера Тэрунофудзи пошла на спад. Он потерял элитный статус сэкитори, опустился в пятый дивизион (дзёнидан).

Однако Тэрунофудзи сумел поправить здоровье и вернулся в элиту.

В июле 2020 года монгольский исполин во второй раз завоевал Кубок Императора.

Своим хобби Гантулгын Ганэрдэнэ называет сон. Его любимые блюда — яки нику и сябу-сябу. За едой он может выпить десять кружек пива.

Рост Тэрунофудзи — 191 см. Боевой вес — 180 кг.

Его супруга Доржханд Цэгмэд. Гражданка Монголии, студентка в Японии. Она познакомилась с Тэрунофудзи в 2015 году, когда он стал озэки, и они подали заявки на брак в 2018 году.

Церемония бракосочетания, на которой присутствовало около 20 человек, в том числе Исегахама Ояката и их родственники из Монголии, длилась 30 минут.

Пара познакомилась семь лет назад и вместе пережила травму, болезнь и депрессию борца.

«Если бы я был один, я бы никогда больше не стал бы сэкитори (борец). Благодаря ее постоянной поддержке я смог снова подняться на вершину и сделать предложение в День святого Валентина три года назад», - сказал Тэрунофудзи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монгольский борец сумо Ган-Эрдэнэ Гантулга, более известный как Тэрунофудзи, женился на Доржханд Цэгмэд. Церемония бракосочетания проходила в дворце Томиока...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меланья Трамп открыла свой "офис"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by