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Меланья Трамп открыла свой "офис"

13.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья сообщила об открытии "Офиса Меланьи Трамп".


Фото с сайта ru.oxu.az

"Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса. Следите за новостями и обновлениями", - говорится в единственном сообщении в учетной записи организации, которое переопубликовала на своей странице в Twitter бывшая первая леди, пишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал СNN сообщил, что Меланья Трамп планирует создать организацию в Палм-Бич для поддержания ее инициативы Be Best (Будь лучшим), с помощью которой она пропагандировала среди детей и подростков здоровый образ жизни, прежде всего безопасное использование интернета и борьбу с нарко- и медикаментозной зависимостью.
 
Теги: Новости
 
 
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Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья сообщила об открытии "Офиса Меланьи Трамп".
 
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