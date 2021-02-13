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Меланья Трамп открыла свой "офис"
Источник материала: Партизан
Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья сообщила об открытии "Офиса Меланьи Трамп".
Фото с сайта ru.oxu.az
"Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса. Следите за новостями и обновлениями", - говорится в единственном сообщении в учетной записи организации, которое переопубликовала на своей странице в Twitter бывшая первая леди, пишет
Ранее телеканал СNN сообщил, что Меланья Трамп планирует создать организацию в Палм-Бич для поддержания ее инициативы Be Best (Будь лучшим), с помощью которой она пропагандировала среди детей и подростков здоровый образ жизни, прежде всего безопасное использование интернета и борьбу с нарко- и медикаментозной зависимостью.
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Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья сообщила об открытии "Офиса Меланьи Трамп".
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