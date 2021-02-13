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В Беларуси заработал сервис по виртуальной примерке и покупке одежды

13.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский стартап в сфере Fashion и e-com - сервис Good Style - объединил в себе различные целевые интернет-магазины.



Good Style — это сервис по примерке и покупке одежды, мультибрендовая виртуальная примерочная. Сегодня проект позиционируется как стартап. Тем не менее его партнерами уже стали наиболее популярные интернет-магазины и маркетплейсы стран СНГ. Переговоры ведутся с представителями крупных американских и европейских брендов. Количество пользователей мобильного приложения достигло 50 000 человек (Android, IOS).

Инфопартнёр проекта - информационный портал и еженедельник "АиФ" в Беларуси.


Особый интерес команды Good Style вызвал бренд LSD clothing, который позиционируется как марка повседневной стильной одежды. Дарья ЛЕБЕДЕВА, дизайнер и основатель LSD, рассказала, чем бренд отличается от других, и прокомментировала целесообразность сотрудничества с Good Style:

“В LSD Clothing мы создаем качественную и практичную женскую одежду уже пять лет. Внимание акцентируем на верхнем ассортименте. Куртки и плащи — наши знаковые вещи. LSD — первый бренд на белорусском рынке, который начал работать с инновационной корейской экокожей и вышел в данном сегменте на новый уровень.

Мы верны принципам разумного потребления: наши вещи долговечны, сохраняют актуальность много сезонов, качественно исполнены и легко сочетаются с другими предметами гардероба. С нами нет необходимости в большом количестве покупок, которые вскоре окажутся на свалке.

Сотрудничество с Good Style —  это шаг в правильном направлении, к шопингу будущего. Виртуальная примерочная помогает перенести офлайн экспириенс в онлайн пространство. Это отличный инструмент, который позволяет избежать импульсивных покупок. Он помогает человеку продумать план шопинга. Good Style — это удобно, разумно и прогрессивно. Мы гордимся сотрудничеством, которое приумножает и наши ценности”.

Сегодня команда Good Style находится в поиске партнеров, брендов, чья концепция уникальна. И приглашает к сотрудничеству лучших игроков на мировом fashion-рынке. 
 
 
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Белорусский стартап в сфере Fashion и e-com - сервис Good Style - объединил в себе различные целевые интернет-магазины.
 
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