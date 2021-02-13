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Михаил Захаров: «После турнира в Казахстане открылись глаза на многое. Без молодежи и школ нам никуда»

13.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о последнем матче команды в Казахстане, а также подвел итоги турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021.




– Казахстан сегодня нас переиграл – надо признать это. Соперник нас перебросал, был активнее. К большому сожалению, не под силу нашим игрокам провести три игры на хорошем уровне. Казахстан сегодня проводил первый матч, а мы третий за три дня. Было видно, что соперник быстрее. У них молодая команда, хорошо двигаются ребята. Хотя шансы на победу у нас были, но грубейшие ошибки наших хоккеистов при второй и третьей шайбах… Для меня они не понятны.

- Практически весь овертайм Беларусь провела в своей зоне?

– Потому что нельзя просто отбрасывать шайбу. Если хоккеист забрасывает шайбу в зону противника, надо понимать, что ты с большой вероятностью ее отдашь. А нужно было всего лишь вернуться назад и отдать игроку, который только что вышел с лавки. Казахи сработали четко: вышли из зоны, поменяли состав и забросили. У нас было старое звено, а у них новое – все просто. К сожалению, наши ветераны не справились.

- Как в целом оцените турнир?

– Открылись глаза на многое. В Казахстан мы взяли Константина Кольцова и Сергея Стася. И, думаю, сейчас они уезжают отсюда с другими мыслями. Теперь они должны понять, как двигаться дальше. Все-таки это опытные специалисты, которые и в КХЛ поработали. Без молодежи и школ нам никуда, – сказал Захаров.
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о последнем матче команды в Казахстане, а также подвел итоги турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021.
 
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