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Пока в Минске заканчивал свою работу ВНС 290 человек пострадали от холода и гололеда

13.02.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси с 1 января по 13 февраля зарегистрированы 9 тыс. 237 пострадавших с гололедной и холодовой травмой. При этом за минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Пока в Минске заканчивал свою работу ВНС 290 человек пострадали от холода и гололеда

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1 тыс.485 человек (за сутки 56). Холодовые травмы диагностированы у 75 пациентов (за сутки 6 человека), гололедные — у 1 тыс. 410 (за сутки 50) пострадавших. В больницы госпитализированы 190 человек (за сутки — 12).

В Витебской области зарегистрированы 1 тыс. 248 пациентов (за сутки 25). Холодовые травмы диагностированы у 49 пациентов (за сутки 1 человек), гололедные — у 1 тыс. 199 пострадавших (за сутки 24). В больницы госпитализированы 102 человека (за сутки — 3).

В Гомельской области зарегистрированы — 1.209 пациентов (за сутки 62). Холодовые травмы диагностированы у 72 пациента (за сутки 4), гололедные — у 1137 пострадавших (за сутки 58). В больницы госпитализированы 87 человека (за сутки 2).

В Гродненской области зарегистрированы 1 тыс. 745 пациентов (за сутки 33). Холодовые травмы диагностированы у 87 пациентов (за сутки 5), гололедные — у 1 тыс.658 пострадавших (за сутки 28). В больницы госпитализированы 300 человека (за сутки — 6).

В Могилевской области зарегистрированы 1 тыс. 201 пациент (за сутки 41). Холодовые травмы диагностированы у 55 пациентов (за сутки 2), гололедные — у 1 тыс. 146 человек (за сутки 39). В больницы госпитализированы 153 человека (за сутки — 5).

В Минской области зарегистрированы 1 тыс. 210 пациентов (за сутки 35). Холодовые травмы диагностированы у 58 пациентов (за сутки — нет пострадавших), гололедные — у 1 тыс. 152 человека (за сутки 35). В больницы госпитализированы 114 человек (за сутки — 2).

В Минске зарегистрированы 1 тыс. 139 пациентов (за сутки 38). Холодовые травмы диагностированы у 61 пациент (за сутки 2 человека), гололедные — у 1078 пострадавших (за сутки 36). В больницы госпитализированы 96 человек (за сутки — 2).

Минздрав в связи с предупреждением МЧС напоминает, что 13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15-20 м/с. Во многих районах продолжится метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 1 января по 13 февраля зарегистрированы 9 тыс. 237 пострадавших с гололедной и холодовой травмой. При этом за минувшие сутки зарегистрированы 290...
 
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