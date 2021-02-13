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Праздник 13 февраля: что нельзя делать в день святого Никиты, приметы

13.02.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 13 февраля: что нельзя делать в день святого Никиты, приметы
Коллаж: РБК-Украина
За свою праведную жизнь он совершил огромное количество добрых дел, жил скромно, помогал ближним. Его причислили к лику святых в 1547 году.

Интересным фактом является то, что этот праздник имеет черты язычества. В древности верили, что Никита является покровителем огня - ему молились о защите от молний.

Что можно сделать сегодня


Считалось, что 13 февраля способствует ссорам между людьми. В этот день жены неверных мужей верили, что могут разорвать заговорами и молитвами порочные узы и вернуть мужчину в семью. Делали это при помощи нового гребня, которому ломали "зубья", произнося текст заговора.

Никита Новгородский, по поверьям, мог погасить пожар и предотвратить засуху. Его считали хранителем от молний и пожаров. Если же 13 февраля случался пожар, то наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.

А вот если сделать доброе дело в этот день, то добро к вам вернется сторицей.

Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружной, и ссор не будет целый год.

Строгие запреты на 13 февраля


По поверьям, вечером нельзя выходить из дома - могут навести порчу.

Конечно, если 13 февраля выпадает на пятницу, то день считается неудачным и опасным.

Народные приметы на Никиту Новгородского


Ясная ночь 13 февраля обещала солнечную погоду завтра.

Воробьи утепляют гнезда - скоро будет стужа.

Если вороны громко кричат, это вещевало метель или снежную бурю.

На деревьях выпал иней - к ясной ночи.

Кроме того, считалось, если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.

Именины в этот день празднуют Никита, Виктор, Богдан, Иван, Илья, Виктория.
 
 
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