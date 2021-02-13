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Коллаж: РБК-Украина

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Строгие запреты на 13 февраля

Народные приметы на Никиту Новгородского

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 13 февраля: что нельзя делать в день святого Никиты, приметы Воробьи утепляют гнезда - скоро будет стужа.

Интересным фактом является то, что этот праздник имеет черты язычества. В древности верили, что Никита является покровителем огня - ему молились о защите от молний.Считалось, что 13 февраля способствует ссорам между людьми. В этот день жены неверных мужей верили, что могут разорвать заговорами и молитвами порочные узы и вернуть мужчину в семью. Делали это при помощи нового гребня, которому ломали "зубья", произнося текст заговора.Никита Новгородский, по поверьям, мог погасить пожар и предотвратить засуху. Его считали хранителем от молний и пожаров. Если же 13 февраля случался пожар, то наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.А вот если сделать доброе дело в этот день, то добро к вам вернется сторицей.Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружной, и ссор не будет целый год.По поверьям, вечером нельзя выходить из дома - могут навести порчу.Конечно, если 13 февраля выпадает на пятницу, то день считается неудачным и опасным.Ясная ночь 13 февраля обещала солнечную погоду завтра.Воробьи утепляют гнезда - скоро будет стужа.Если вороны громко кричат, это вещевало метель или снежную бурю.На деревьях выпал иней - к ясной ночи.Кроме того, считалось, если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.Именины в этот день празднуют Никита, Виктор, Богдан, Иван, Илья, Виктория.