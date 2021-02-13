Источник материала: UDF



Акция солидарности с задержанными на ФФСН

«Я подписывал обращение и не думал, что это будет иметь какое-то информационное влияние. Я периодически какие-то штуки подписывал. Далее был в роли наблюдателя, — делится с «НН» Алексей Сосницкий. — Я преподаю свой спецкурс о креативе, у меня всего одна пара в неделю. На этой неделе у меня должна была быть первая пара, но якобы какие-то вопросы с документами не были решены. Я позвонил на кафедру, чтобы уточнить относительно своего занятия, так как его перенесли. Но мне сказали, что нет моих документов, они не дошли, и со мной будет связываться заведующий кафедрой.



Заведующий действительно позвонил и сказал, что моя кандидатура не прошла какой-то там отбор, и я больше не смогу преподавать. Причину мне не назвали».

«Ситуации нет, не занесли второе заявление в отдел кадров. Я с ними поговорил, мы поняли друг друга. Ну и всё. Они еще даже не начинали читать лекции, на этой неделе начался семестр. Они совместители, их дисциплина начинается только со второго семестра.



У нас могут быть разные взгляды, но как сказал Сосницкий, «мы — одна семья». Поэтому надо держаться вместе», — сказал Гигин.

«В настоящий момент Алексей Сосницкий и Ярослава Кича не являются преподавателями БГУ. Ранее до 30 июня 2020 года они были внешними совместителями. При поступлении заявления о заключении с ними трудовых отношений на второй семестр текущего учебного года этот вопрос будет рассмотрен в рабочем порядке», — сообщили «НН» в пресс-службе БГУ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Преподавателей уволили, после того как они подписали обращение против участия Гигина в ВНС? Под обращением подписалось более 200 человек.

Среди подписавшихся были внешние совместители. Кто такие внешние совместители? Эти люди работают в других местах, но имеют несколько часов в университете. Буквально на следующий день Сосницкий и Кича сообщили, что с ними было решено не продевать сотрудничество.То же самое произошло и с Ярославой Кичей. Алексей и Ярослава делят курс между собой. Части студентов преподается креативный маркетинг под руководством Сосницкого, а части — интернет-маркетинг у Кичи.«Сегодня во второй половине дня мне позвонил заместитель декана, который сказал, что произошла ошибка, и мы можем снова преподавать. Звонил декан, спросил, нет ли претензий к нему. Предложили еще раз прислать документы, чтобы мы смогли преподавание. Мы с Ярославой обсуждали этот момент. Там не те деньги, о которых можно мечтать. Но лишать целый курс двух предметов от преподавателей-практиков — не правильно. Мы приняли решение продолжать преподавание в университете».Декан ФФСНобъяснил так: