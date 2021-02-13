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Новый «слив». BYPOL опубликовал видеозапись задержания диджеев Соколовского и Галанова

13.02.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новый «слив». BYPOL опубликовал видеозапись задержания диджеев Соколовского и Галанова
Кадр из видео
Инициатива BYPOL опубликовала сделанную милицией видеозапись задержания диджеев Соколовского и Галанова 6 августа.

Из нее следует, что протоколы, составленные на них сотрудниками милиции, ложные, как и показания свидетелей в суде.

6 августа Кирилл Галанов с коллегой Владом Соколовским во время провластного мероприятия в Минске включили песню Виктора Цоя «Перемен». В тот же вечер они были задержаны и получили по 10 суток за «хулиганство».

После они уехали в Литву.

 
Теги: Минск
 
 
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Протоколы, составленные на них сотрудниками милиции, ложные, как и показания свидетелей в суде.
 
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