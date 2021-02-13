Когда пройдет референдум? Даже Ермошина не может точно сказать





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Она не смогла точно сказать, когда пройдет референдум.





— Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, — заявила Ермошина.





По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.





— Это наоборот самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года — это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти, — напомнила Ермошина.





Глава ЦИК обратила внимание, когда референдум проводится отдельно всегда есть проблемы с финансированием.





— Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете. Поэтому референдумы всегда стараются совместить, — резюмировала она.







