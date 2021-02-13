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Мировой рекорд установил Матвей Волков - прыгун с шестом, переехавший из России в Беларусь
Источник материала: Партизан
16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, выступающий за Беларусь, на турнире в польской Лодзи установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет. Волков взлетел на 5,60 м. Предыдущее достижение принадлежало австралийцу Саше Зойе (5,56).
Матвей Волков
Матвей Волков — россиянин, но летом 2020 года переехал в Беларусь и стал выступать за нашу страну. Он сделал это после того, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики не смогла заплатить штраф в $5 млн, наложенный за допинговые и коррупционные нарушения, и вплотную подошла к постоянному отстранению от соревнований,
К решению уехать из России Волкова подтолкнула история его отца, который не смог выступить на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе из-за того, что СССР решил её бойкотировать.
"Мы переезжаем из страны, потому что моего отца по сути лишили Олимпийских Игр. В 1984 году СССР также решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за некорректных действий чиновников. Его просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же участь была со мной. В Токио из-за таких действий, которые сейчас происходят, просто не пустят сборную", — объясняет 16-летний спортсмен.
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16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, выступающий за Беларусь, на турнире в польской Лодзи установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет. Волков взлетел на...
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