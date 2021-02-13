Инициатива By_Pol опубликовала видео задержания "Диджеев перемен", снятое 6 августа на милицейский регистратор. Кадры подтверждают, что при задержании Кирилл Галанов и Владислав Соколовский не сопротивлялись. В суде боец ОМОН, который их задерживал, утверждал обратное.





пишет euroradio.fm За несколько минут до того Галанов и Соколов включили на провластной акции в Киевском сквере песню "Перемен!". Она звучала около минуты, после чего организатор мероприятия выдернул провода из колонки,euroradio.fm





Диджеев задержали неподалёку от места проведения акции. Парней судили по двум статьям: 23.4 (неповиновение милиции) и 17.1 (мелкое хулиганство). Оба диджея были наказаны 10-ю сутками ареста — по пять за каждую статью. Из видео следует, что показания милиционеров, на основании которых были осуждены диджеи, не соответствуют действительности.





Скорее всего, регистратор, на который снято это видео, был надет на капитане минского ОМОН Сергее Киминчижи. Он задерживал диджеев вместе с напарником и давал показания в суде. Этот момент попал на фото, а напарника Киминчижи хорошо видно на видео с регистратора.





У Сергея Киминчижи сложная биография. Ему 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. Служил в армии, а потом пошел служить в одесский "Беркут".





Во время Революции Достоинства бойцам этого подразделения удалось прорвать оцепление, установленное общественными активистами вокруг места его дислокации, и добраться до Киева. Они участвовали в боевых действиях на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время которых многие протестующие были убиты.





После победы Революции Достоинства Киминчижи бежал в Беларусь и устроился работать в минский ОМОН. Он дослужился до капитана и командира группы.