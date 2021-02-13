Источник материала: Хартия'97

Транспортный коллапс в Могилеве: люди не могут выехать из дворов 13.02.2021, 12:12

Фото: tut.by

Затруднено движение и на улицах Бобруйска.

Сильные снегопады парализовали движение транспорта в Могилевской области, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Посмотрите, во что превратилась улица Интернациональная в Бобруйске.

А в Могилеве люди даже не могут выехать из двора.

Главное для работников ЖКХ не снег убирать и лед посыпать, а закрашивать флаги?

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