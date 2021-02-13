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Транспортный коллапс в Могилеве: люди не могут выехать из дворов
Источник материала: Хартия'97
Транспортный коллапс в Могилеве: люди не могут выехать из дворов
Затруднено движение и на улицах Бобруйска.
Сильные снегопады парализовали движение транспорта в Могилевской области, пишет телеграм-канал
Посмотрите, во что превратилась улица Интернациональная в Бобруйске.
А в Могилеве люди даже не могут выехать из двора.
Главное для работников ЖКХ не снег убирать и лед посыпать, а закрашивать флаги?
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Затруднено движение и на улицах Бобруйска.
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