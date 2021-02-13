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Александра Герасименя: Мы не сдадимся, а виновные перед народом будут наказаны
Источник материала: Хартия'97
Александра Герасименя: Мы не сдадимся, а виновные перед народом будут наказаны
Открытое письмо спортсменки совпало с желанием миллионов белорусов.
Александра Герасименя
«Конечно, это просто фантастика, что мое желание и желание миллионов белорусов, что на этом собрании прозвучат долгожданные два слова. Я просто хотела выразить то, что происходит сейчас в Беларуси, то, что происходило последние полгода и мнения тех людей, которые солидарны со мной и подписываются под теми словами, которые я выразила в письме. Цель: донести до тех, кто не понял, что мы не собираемся сдаваться, а те, кто виноваты – должны быть наказаны, и они обязательно будут наказаны», – отметила Александра Герасименя в эфире «Белсата».
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Открытое письмо спортсменки совпало с желанием миллионов белорусов.
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