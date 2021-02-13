Источник материала: Хартия'97

Мечислав Гриб: Спецслужбы могут использовать закрытую информацию против режима 3 13.02.2021, 11:40

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Многим в силовых структурах пока просто не хватило времени перейти на сторону народа.

Инициатива BYPOL, объединяющая силовиков, которые выступили против режима, сообщила о том, что в КГБ обнаружилось большое количество нелояльных к режиму сотрудников. Чистки коснулись и пенсионеров КГБ: Иван Тертель подписал список экс-офицеров, которых из-за нелояльности надо лишить пенсионных и медицинских льгот, полагающихся сотрудникам КГБ. Сайт Charter97.org поговорил с бывшим председателем Верховного совета и генерал-лейтенант милиции в отставке Мечиславом Грибом о ситуации в силовых структурах.

– Насколько опасной для власти Лукашенко может быть нелояльность части сотрудников спецслужб?

– Конечно, они могут быть опасны для власти, потому что эти люди имеют доступ к закрытой информации. Те кто не действует там, у них могут остаться связи с теми, кто работает. Они могут использовать эту информацию, поэтому они будут избавляться от этих людей.

– В последние месяцы происходит большое количество сливов информации о переговорах силовиков высокого ранга: экс-главы КГБ Зайцева, бывшего начальника ГУБОПИК, а теперь замминистра МВД Карпенкова. Некоторые из сливов указывают на причастность Лукашенко к резонансным преступлениям по устранению оппонентов и на прямые приказы от него стрелять в протестующих. Можно ли говорить о том, что у спецслужб накоплен достаточно большой компромат на Лукашенко?

– Я не знаю, но полагать можно. Если спецслужбы ставили такую задачу себе перед собой – собирать этот материал, то этого его будет более, чем достаточно. Можно полагать, что у них много материала, но опять же, как говорят, можно полагать, сам не видел, не держал в руках, трудно что-то утверждать.

– Могут ли они использовать этот компромат, чтобы в случае смены власти обеспечить свою безопасность и получить гарантии, слив того, кто отдавал приказы?

– Использовать этот материал, как свою защиту, конечно, они могут. Надо это иметь в виду. Но дело в том, что выполнение преступных приказов, какие бы они ни были, не освобождает человека от ответственности. Может быть признана каким-то смягчающим обстоятельством при разборе материалов дела, но гарантии освобождения от ответственности за то, что они исполнили преступный приказ, у них нет.

– О чем еще могут говорить сливы информации для служебного пользования? По вашему мнению, какая часть силовиков недовольна режимом или, по крайней мере, допускает его недолговечность?

– Я не знаю, во-первых, там работают разные люди и те, которые готовы выполнять любой приказ, и те, кто думают прежде, чем выполнить приказ, и те, которые считают, что никогда не выполнят преступный приказ. Разные люди есть. Кого из них сколько, какое между ними процентное соотношение, сказать трудно, потому что никто об этом не говорит. Эти материалы закрытые, никто их не видел, никто не знает.

– В декабре вы заявили, что «Лукашенко не бережет ни своих граждан, ни окружение, ни далеких, ни близких. Он одержим властью». Как вы считаете, понимают ли это в силовых структурах?

Я думаю, что понимают. Они должны понимать, потому что они находятся непосредственно «на передовой», они исполняют эти приказы. Они это понимают и делают выводы, я думаю.

– При каких условиях спецслужбы и милиция перейдут на сторону народа или хотя бы начнут саботировать преступные приказы?

– Я думаю, что не исключены такие варианты. Дело в том, что этот момент может наступить тогда, когда они увидят, что на стороне народа — реальное преимущество.

В августе они были растеряны, потому что масса людей – это очень грозная сила. Они действительно боялись, но им просто не хватило времени перебежать на другую сторону. Ведь они тоже не знали, что их ждет. Там неизвестно, тут неизвестно. Тогда не было ни призывов, ни гарантий, поэтому силовики были в растерянности.

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