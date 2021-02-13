Источник материала: Хартия'97

Что произойдет после перехода Казахстана на латиницу? 3 13.02.2021, 11:28

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Коммуникация между тюркоязычными странами начинает обретать новое измерение.

Несмотря на то что Казахстан провозгласил независимость в 1991 году, в республике, как и во многих странах бывшего СССР, с 1940 года используется кириллица. В 2017 году президент — основатель республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе на латинский алфавит, пишет турецкое издание Anadolu (перевод — inosmi.ru ).

После принятого решения была создана Национальная комиссия по алфавиту, и по всей стране начались работы по переводу алфавита на латинскую графику.

С тех пор в стране распространилась практика написания названий улиц, магазинов, аптек и особенно госучреждений на казахском языке латинским алфавитом.

В ранее представленной комиссией версии алфавита широко использовались апострофы. На фоне общественной критики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит.

Накануне 30-летия независимости республики Национальная комиссия по алфавиту представила исправленный вариант национального алфавита на латинице. Новый казахский алфавит, состоящий из 31 базового символа, был представлен общественности после заседания, состоявшегося 28 января под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Депутат сената парламента Казахстана Мурат Бактиярулы в интервью корреспонденту «Анадолу» (Anadolu) рассказал, что он также является членом Национальной комиссии по алфавиту и над новым алфавитом работают около трех тысяч экспертов.

Бактиярулы отметил, что при разработке нового казахского алфавита учитывался опыт тюркоязычных государств. «Велась работа с 18 лингвистами из Турции, Азербайджана, Татарстана, Узбекистана и Киргизии», — добавил депутат.

По словам Бактиярулы, Казахстан обладает значительной историей, связанной с процессом перехода на новый алфавит. «До 1929 года мы применяли старый арабский алфавит, — продолжил он. — Потом перешли на латиницу. А с 1940 года читаем и пишем на кириллице. Озвучиваются опасения по поводу того, что наше культурное наследие может быть утеряно. Но с технологическими возможностями XXI века это просто немыслимо».

Развитые страны мира используют латинский алфавит, обратил внимание Бактиярулы. «Переход страны с кириллицы на латиницу имеет большое значение как с социально-экономической, так и с политической точки зрения. Этот шаг станет важным фактором широкого распространения казахского языка среди молодого населения», — констатировал депутат.

Подчеркнув, что в Казахстане процесс перехода с кириллицы на латиницу будет происходить поэтапно, Бактиярулы продолжил: «С 2023 года все школы нашей страны перейдут на 12-летнюю систему образования. Дети, которые в рассматриваемый период пойдут в начальную школу, начнут получать образование с использованием нового казахского алфавита, адаптированного к латинским буквам».

Член Национальной комиссии по алфавиту Карлыгаш Курмангаликызы отметила, что новый казахский алфавит имеет много общего с алфавитами тюркоязычных стран и это может сыграть важную роль в усилении интеграции между родственными государствами.

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