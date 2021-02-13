ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы 10 натуральных продуктов, способных заменить антибиотики

13.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы 10 натуральных продуктов, способных заменить антибиотики

2
  • 13.02.2021, 11:22
  • 3,397
Названы 10 натуральных продуктов, способных заменить антибиотики
Иллюстрационное фото

Их можно использовать также для профилактики.

Медики назвали 10 продуктов, способных заменить антибиотики. Особенно кстати они будут в холодный период, когда люди часто болеют, пишет lenta.ua.

Чеснок представляет собой мощный природный антибиотик, способный побороть стафилококк и стрептококк. По результатам исследований ученых, его ежедневное употребление избавило некоторых пациентов от диабета, высокого давления, аллергии.

Хрен помогает в борьбе с инфекциями, активирует иммунную систему, способствует лечению горла и заболеваний легких. Растение может ликвидировать бактерии, которые вызывают болезни мочевыводящих путей.

Важно употреблять овощи и фрукты с большим уровнем витамина С, среди них смородина, лимон, апельсин, киви, сливы, лук, перец, капуста, шпинат и петрушка. Они повышают иммунитет и помогают в борьбе с инфекциями.

Мед и корица способны останавливать рост грибков и бактерий, а имбирь помимо помощи при лечении гриппа отличается мочегонными свойствами. Эхинацея, как и вышеперечисленные продукты, способствует быстрому выздоровлению в случае респираторного заболевания. Яблочный уксус защитит от микробов, а лавровый лист уничтожит вредные микробы и грибки, при этом поспособствует развитию полезных бактерий.

Эвкалипт также входит в список десяти полезных продуктов и способен заменить антибиотик местного действия в случае ранения кожи. Также он лечит кашель и подходит в качестве жаропонижающего средства. Заменять лекарства в полной мере не стоит и перед употреблением вышеперечисленных продуктов стоит посоветоваться с лечащим врачом. Их можно использовать для профилактики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их можно использовать также для профилактики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока в Минске заканчивал свою работу ВНС 290 человек пострадали от холода и гололеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by