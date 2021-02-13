ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скоро появится новая версия «Трех мушкетеров». С Евой Грин и Венсаном Касселем

13.02.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера» ждет новая экранизация. Съемки стартуют в конце лета во Франции, пишет Variety.


Ева Грин. Фото: imdb.com

Д’Артаньяна сыграет Франсуа Сивиль, роль Миледи исполнит Ева Грин, а Венсану Касселю досталась роль Атоса.

Новая экранизация будет состоять из двух частей: «Три мушкетера — Д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». На проект выделят 73 млн долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая экранизация будет состоять из двух частей: «Три мушкетера - Д'Артаньян» и «Три мушкетера - Миледи». На проект выделят 73 млн долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда пройдет референдум? Даже Ермошина не может точно сказать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by