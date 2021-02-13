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Скоро появится новая версия «Трех мушкетеров». С Евой Грин и Венсаном Касселем
Источник материала: Tut.by
Роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера» ждет новая экранизация. Съемки стартуют в конце лета во Франции, пишет
Д’Артаньяна сыграет Франсуа Сивиль, роль Миледи исполнит Ева Грин, а Венсану Касселю досталась роль Атоса.
Новая экранизация будет состоять из двух частей: «Три мушкетера — Д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». На проект выделят 73 млн долларов.
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Новая экранизация будет состоять из двух частей: «Три мушкетера - Д'Артаньян» и «Три мушкетера - Миледи». На проект выделят 73 млн долларов.
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