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Новый Infiniti QX60 сохранит атмосферный V6, но получит «автомат» вместо вариатора

13.02.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое поколение трехрядного кроссовера Infiniti QX60 готовится к премьере — в статусе концепта (с приставкой Monograph) эту машину показали осенью прошлого года, а сейчас японцы поделились порцией фотографий с испытаний автомобиля.


Известно, что закамуфлированные прототипы QX60 следующего поколения проходили и в калифорнийской «Долине Смерти», где температура может достигать более 50 градусов — там инженеры проверяли работу узлов и агрегатов в условиях жары.


Вместе с тем в Infiniti подтвердили, что новый QX60 получит под капот 3,5-литровый атмосферный V6, мощность которого будет увеличена до 299 л.с. Вместо вариатора в пару ему отрядят 9-ступенчатый «автомат» — собственно, такой же силовой агрегат получил и новый Nissan Pathfinder, который представили неделю назад. При этом у QX60 двигатель окажется на 11 л.с. мощнее, чем у Nissan. Система Drive Mode Selector позволит выбирать между пятью ездовыми режимами (Standard, Eco, Snow, Sport и Personal).


Точной даты премьеры нового QX60 в компании пока не называют, но продажи должны начаться уже в этом году.

 
 
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Новое поколение трехрядного кроссовера Infiniti QX60 готовится к премьере - в статусе концепта эту машину показали осенью прошлого года, а сейчас японцы поделились...
 
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