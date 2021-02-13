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Новый Infiniti QX60 сохранит атмосферный V6, но получит «автомат» вместо вариатора
Источник материала: Tut.by
Новое поколение трехрядного кроссовера Infiniti QX60 готовится к премьере — в статусе
Известно, что закамуфлированные прототипы QX60 следующего поколения проходили и в калифорнийской «Долине Смерти», где температура может достигать более 50 градусов — там инженеры проверяли работу узлов и агрегатов в условиях жары.
Вместе с тем в Infiniti подтвердили, что новый QX60 получит под капот 3,5-литровый атмосферный V6, мощность которого будет увеличена до 299 л.с. Вместо вариатора в пару ему отрядят 9-ступенчатый «автомат» — собственно, такой же силовой агрегат получил и новый
Точной даты премьеры нового QX60 в компании пока не называют, но продажи должны начаться уже в этом году.
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Новое поколение трехрядного кроссовера Infiniti QX60 готовится к премьере - в статусе концепта эту машину показали осенью прошлого года, а сейчас японцы поделились...
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