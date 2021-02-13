Письма Юлии Слуцкой: «Звуки, запахи, касания, горизонт – это все неотъемлемые части свободы»

Источник материала: Салiдарнасць

Александра, дочь учредительницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, продолжает публиковать послания матери-политзаключенной из СИЗО.





«Сегодня выходные. В выходные время идет совсем не так, как в будние дни. Не хлопают то и дело «кормушки». Не хлопают двери – никого не водят по кабинетам.

Напишу о том, чего мне очень не хватает. И это не об очевидных вещах.

Например, нет возможности посмотреть вдаль, и увидеть горизонт. Передо мной все время стены-лица-нары. Немного спасают фотографии – я все время их рассматриваю. И открытки с папиными картинами – я их повесила прямо над собой. Они мне заменяют вид из окна. Так что из одного окна я вижу кряжистое дерево, а из другого – бирюзово-бронзовые проталины.

Еще очень не хватает звуков. Таких, как шум дождя, скрип снега. Не хватает пения птиц. Вокруг только голоса. Их слишком много, и они слишком громкие. И слишком близко.

Не хватает запахов. Свежих и ярких, вызывающих воспоминания. Помнишь, ты передала пончо? Оно еще долго пахло твоими духами и тобой. Какая это была роскошь!

А в последней передаче ты передала мне крем для рук. Он пахнет духами, и я пользуюсь им как духами – мажу за ушами и запястья.

Звуки, запахи, касания, горизонт – это все неотъемлемые части свободы».