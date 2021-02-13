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Байнет: «Смысл какой от новой конституции, если старая не выполнялась?»
Источник материала: UDF
Фото: Виктора Толочко, Спутник
— Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, — заявила в интервью
По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня:
— Это наоборот самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года — это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти.
В Байнете обсуждают озвученное главой ЦИК. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки
«Если считать будет Ермошина, то референдум можно не проводить, деньги сэкономите, результат заранее известен».
«Мне не нужны ни конституция, ни референдум от граждан Лукашенко и Ермошиной».
«Результат еще не озвучили? Чего тянуть-то?»
«Смысл какой от новой конституции, если старая не выполнялась? Законы в государстве должны работать, вот с чего начинать надо!»
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Законы в государстве должны работать, вот с чего начинать надо!
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