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Оранжевый уровень опасности: на субботу прогнозируют ветер до 15-20 м/с

13.02.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оранжевый уровень опасности: на субботу прогнозируют ветер до 15-20 м/с
13 февраля в Беларуси будет мороз и сильный ветер / БЕЛТА​
В субботу, 13 февраля, будет облачно, днём с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром во многих районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег. Днём по западу и центру Беларуси местами прогнозируется небольшой снег, а по востоку страны — снег, в отдельных районах метель.

Ветер будет северный, на большей части территории сильный порывистый — до 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.

 
 
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Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.
 
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