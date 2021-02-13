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Оранжевый уровень опасности: на субботу прогнозируют ветер до 15-20 м/с
Источник материала: UDF
13 февраля в Беларуси будет мороз и сильный ветер / БЕЛТА
Ночью и утром во многих районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег. Днём по западу и центру Беларуси местами прогнозируется небольшой снег, а по востоку страны — снег, в отдельных районах метель.
Ветер будет северный, на большей части территории сильный порывистый — до 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.
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Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.
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