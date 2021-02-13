Источник материала: UDF



13 февраля в Беларуси будет мороз и сильный ветер / БЕЛТА​

сообщает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности: на субботу прогнозируют ветер до 15-20 м/с Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.

Ночью и утром во многих районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег. Днём по западу и центру Беларуси местами прогнозируется небольшой снег, а по востоку страны — снег, в отдельных районах метель.Ветер будет северный, на большей части территории сильный порывистый — до 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.Ночью термометры покажут 12...17 ниже нуля, днём ожидается 7...13 мороза, по западу будет -2...-6.