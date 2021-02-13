На М10 фура выехала на встречку, погиб 37-летний водитель Mazda

Источник материала: Onliner

Авария, закончившаяся трагедией, произошла вчера днем возле деревни Хусное Петриковского района. Как рассказали в МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт оператору в 15:24. Очевидец уточнил, что ДТП случилось на 223-м километре трассы М10, в легковом автомобиле зажат человек.

— В ходе разбирательства установлено, что водитель (1977 г. р.) грузового автомобиля Volvo при обгоне совершил выезд на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с движущимся легковым автомобилем Mazda 423. В результате столкновения водитель (1983 г. р.) легкового автомобиля оказался зажат в салоне на своем сиденье. Работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины. Сотрудниками МЧС при помощи гидравлического инструмента Holmatro произведено деблокирование погибшего, — уточнили в пресс-службе ведомства.



