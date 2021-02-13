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Несколько тысяч человек добровольно расчищают Минск от снега. А вы взяли в руки лопату?

13.02.2021 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь давно не помнит такой снежной зимы. Все предыдущие годы мы зимовали по европейским стандартам, из-за чего лыжники и сноубордисты расстраивались — никакого сезона в своей стране. Зато уж теперь все, кто любит снег и морозы, могут радоваться — привалило так привалило. Правда, коммунальщикам не до смеха. Городские власти уже не раз напоминали об обязательствах автомобилистов расчищать снег вокруг своих «ласточек» и призывали белорусов выйти на улицы с лопатами. И вот сегодня призывы обрели официальную форму — в Первомайском районе прошел субботник.

По предварительным подсчетам, в субботнике по расчистке снега, состоявшемся в Первомайском районе, приняли участие около 1800 человек, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Накануне были вывешены объявления, приглашающие желающих принять участие в субботнике, определены пункты выдачи инвентаря, — пояснила директор КУП «ЖКХ Первомайского района» Инна Ясинская.

Одним из адресов, где жители активно приняли участие в расчистке снега, стал двор дома №11 на улице Кнорина. «Конечно, здесь есть и наши работники, но вместе с ними трудится около трех десятков жителей — немало для небольшой пятиэтажки, — рассказал директор ЖЭУ №3 Первомайского района Алексей Андреев. — Хочу отметить, что люди выходили и в будние дни, очищали территорию возле автомобилей. А сегодня мы привезли сюда дополнительные лопаты для желающих помочь в уборке двора, убирать снег с дворового проезда помогает техника».

Снежная ситуация в нынешнем сезоне и вправду непростая. Коммунальщики знают, что у нас бывают зимы и осадки, но когда доходит до дела, система не справляется с напастью. Соответственно, всех неравнодушных призывают помочь себе и городу исправить ситуацию. А вы в эти снегопады подключались к добровольной расчистке снежных завалов?

А вы помогли коммунальщикам расчистить свой двор от снега?

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь давно не помнит такой снежной зимы. Все предыдущие годы мы зимовали по европейским стандартам, из-за чего лыжники и сноубордисты расстраивались —...
 
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