Чиновники из Минспорта получили право составлять административные протоколы

Речь идёт о правонарушениях в рамках статьи 24.11 обновлённого КоАП — "Непредставление документов, отчетов и иных материалов". По ней должностное или иное уполномоченное лицо, или индивидуальный предприниматель могут быть оштрафованы на сумму до 20 базовых величин (до 580 рублей).





пишет euroradio.fm Статья 24.11 в КоАП предполагает наказание за непредставление в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, либо за представление таких документов, содержащих заведомо недостоверные сведения,euroradio.fm



