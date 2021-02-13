Карбалевич: Лукашенко полностью уходить из власти не собирается

Политринга » высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «» высказал политический обозреватель





По его словам, речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании не внесла четкую ясность на тот счет, какие изменения претерпит политический курс страны в ближайшем будущем.





«Во-первых, из речи Лукашенко определенно можно сказать то, что идет курс на ужесточение политических репрессий, на зажим гаек, на жесткую борьбу с любыми оппонентами. Во-вторых, можно сделать вывод о том, что готовится новая Конституция. И в следующем году ожидается референдум, который, возможно, будет совмещен с местными выборами. В-третьих, определенно можно сказать и то, что Лукашенко полностью уходить из власти не собирается», - отметил он.





В то же время, обратил внимание Карбалевич, неопределенным остается целый ряд вопросов, в частности о том, какие изменения будут внесены в Конституцию.





«Лукашенко очень противоречивый. К примеру, раньше он говорил, что надо уменьшить полномочия у президента, а сейчас – что президент должен быть президентом, и полномочия у него должны быть большие. А также о том, что формируется новая конструкция в виде ВНС, который должен стать еще одним параллельным органом власти. Более того, в заключительном слове Лукашенко сказал, что возможны любые изменения. То есть он хочет оставить себе свободу рук и не принял окончательного решения по изменениям политической системы и своего места в этой новой конструкции», - добавил он.





При этом Карбалевич убежден, что у ВНС нет никаких шансов стать мостом между властью и народом.





«Это абсолютно исключено, так как общество не было представлено на форуме. Были представлены одни чиновники и власть. А общество фактически не признается в Беларуси за субъект политики. Более того, та часть общества, которая претендует на то, чтоб как-то влиять на политические решения, объявлена чуть ли не врагом, и с ней ведут безжалостную борьбу. Поэтому ВНС не сможет стать ни средством компромисса, ни средством примирения, ни средством диалога», - подытожил он.







