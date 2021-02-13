|
Сморгонцам, которых обвинили в клевете, прокурор просит два года ограничения свободы
Источник материала: Партизан
Суд Сморгонского района 12 февраля продолжил рассмотрение уголовного дела Руслана Валюка и Инессы Марковой. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета), за что грозит штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Руслан Валюк. Фото из социальных сетей.
Дело рассматривает судья Людмила Михневич, государственный обвинитель – прокурор Андрей Клышевич.
Молодые люди обвиняются в распространении листовок в городе путем их расклеивания, в которых содержались “заведомо ложные” сведения, которые опозорили сотрудников милиции.
Сморгонцы. которых подозревали в расклейке листовок. Первый справа - Руслан Валюк.
В течение двух дней, 24 и 25 сентября, у местных жителей, подозреваемых в расклейке листовок, прошли обыски. Как минимум семеро были задержаны. Им сообщили, что за распространение заведомо ложных сведений о сотрудниках МВД и местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — "Клевета". Позже некоторых отпустили, но не всех. Именно за фото этих листовок в "ВКонтакте", был осужден сморгонец Ромуальд Улан.
На судебном заседании 12 февраля судья Людмила Михневич продолжила рассмотрение уголовного дела.
Прокурор Андрей Клышевич в прениях потребовал" оценить " действия молодых людей 2 годами ограничения свободы.
Позицию прокурора поддержали и пострадавшие сотрудники Сморгонского РОВД, среди которых – начальник отдела охраны правопорядка Сморгонского РОВД Руслан Ткачев.
Адвокат же заявил о необходимости оправдания обвиняемых, так как не видит в их действиях состава преступления.
На этом этапе объявлен перерыв до 18 февраля.
В этот день будет заслушано последнее слово обвиняемых и, вероятно, огласен приговор
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Сморгонского района 12 февраля продолжил рассмотрение уголовного дела Руслана Валюка и Инессы Марковой. Их обвиняют в совершении преступления,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)