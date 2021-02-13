﻿ Ольга Карач: Если бы Лукашенко хотя бы молчал, столько бы людей на улицу не вышло. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Карач: Если бы Лукашенко хотя бы молчал, столько бы людей на улицу не вышло

13.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер организации "Наш дом" и популярный блогер Ольга Карач заявила "МК", что

 

 - Лукашенко взял курс на насильственное подавление протестов, -- говорит Ольга. -- В частности, административные дела больше не возбуждаются. Их заменяют уголовными. Людей судят даже за хороводы. Один мужчина сказал соседу-милиционеру «гори в аду» и получил срок… С одной стороны, Лукашенко смог вытеснить протест с центральных улиц Минска и других городов, с другой, по всей стране идет очень много флешмобов. Люди стали намного более осторожными, потому что знают, что для них любая встреча с милиционером может закончиться несколькими годами в заключении.

При этом Лукашенко не смог переубедить людей в том, что ему можно править дальше. В обществе копится негативная энергия. Чтобы все полыхнуло, достаточно искры. Лукашенко знает об этом, все время говорит об этом, но делает все для того, чтобы это случилось. Причем рост насилия в стране начался еще в 2016 году. Дошло до того, что самый высокий шанс умереть насильственной смертью у белоруса наступает во время его дня рождения. То есть люди празднуют, потом ругаются и буквально начинают крошить друг друга в салат.

 - У людей есть разочарование в протесте?

  - Есть большое разочарование в том, что Лукашенко все еще не ушел. Многих это вгоняет в депрессию. Вместе с тем, для многих стало приятной неожиданностью, что противников Лукашенко оказалось так много. Причем эти люди выходят на улицу даже сейчас, когда теоретически их могут осудить на 5-7 лет тюрьмы. Как бы там ни было, нет ощущения точки в истории противостояния. Наверно, Лукашенко надеялся поставить ее во время Всебелорусского народного собрания, но у него не получилось.

  - А в лидерах протеста есть разочарование?

  - Есть, потому что люди готовы к радикализации, а все демократические лидеры заявляют, что готовы поддержать только мирные выступления. Многие считают, что пацифизм ни к чему не приведет. Возможно, в результате появится какой-то радикал, который сможет повести за собой массы, и тогда на демократов уже никто не будет обращать внимания.

 - Во время ВНС стало известно, что Максиму Знаку и Марии Колесниковой добавили новые обвинения в заговоре против государства и создании экстремистского сообщества. Как думаете, зачем это делается?

  - Скорее всего, мы имеем дело с местью со стороны Лукашенко. Кроме того, он сам себя накручивает, потому что никак не может смириться с тем, что является главным мотором протестов. Например, до президентс х выборов несколько раз возникала ситуация, когда накал страстей спадал, но Лукшенко вновь и вновь подливал масло в огонь. Если бы он просто молчал, на улицу не вышло бы так много людей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер организации "Наш дом" и популярный блогер Ольга Карач заявила "МК", что
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые интересные нестандартные традиции разных стран на день Святого Валентина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by