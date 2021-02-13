Ольга Карач: Если бы Лукашенко хотя бы молчал, столько бы людей на улицу не вышло









- Лукашенко взял курс на насильственное подавление протестов, -- говорит Ольга. -- В частности, административные дела больше не возбуждаются. Их заменяют уголовными. Людей судят даже за хороводы. Один мужчина сказал соседу-милиционеру «гори в аду» и получил срок… С одной стороны, Лукашенко смог вытеснить протест с центральных улиц Минска и других городов, с другой, по всей стране идет очень много флешмобов. Люди стали намного более осторожными, потому что знают, что для них любая встреча с милиционером может закончиться несколькими годами в заключении.





При этом Лукашенко не смог переубедить людей в том, что ему можно править дальше. В обществе копится негативная энергия. Чтобы все полыхнуло, достаточно искры. Лукашенко знает об этом, все время говорит об этом, но делает все для того, чтобы это случилось. Причем рост насилия в стране начался еще в 2016 году. Дошло до того, что самый высокий шанс умереть насильственной смертью у белоруса наступает во время его дня рождения. То есть люди празднуют, потом ругаются и буквально начинают крошить друг друга в салат.





- У людей есть разочарование в протесте?





- Есть большое разочарование в том, что Лукашенко все еще не ушел. Многих это вгоняет в депрессию. Вместе с тем, для многих стало приятной неожиданностью, что противников Лукашенко оказалось так много. Причем эти люди выходят на улицу даже сейчас, когда теоретически их могут осудить на 5-7 лет тюрьмы. Как бы там ни было, нет ощущения точки в истории противостояния. Наверно, Лукашенко надеялся поставить ее во время Всебелорусского народного собрания, но у него не получилось.





- А в лидерах протеста есть разочарование?





- Есть, потому что люди готовы к радикализации, а все демократические лидеры заявляют, что готовы поддержать только мирные выступления. Многие считают, что пацифизм ни к чему не приведет. Возможно, в результате появится какой-то радикал, который сможет повести за собой массы, и тогда на демократов уже никто не будет обращать внимания.





- Во время ВНС стало известно, что Максиму Знаку и Марии Колесниковой добавили новые обвинения в заговоре против государства и создании экстремистского сообщества. Как думаете, зачем это делается?





- Скорее всего, мы имеем дело с местью со стороны Лукашенко. Кроме того, он сам себя накручивает, потому что никак не может смириться с тем, что является главным мотором протестов. Например, до президентс х выборов несколько раз возникала ситуация, когда накал страстей спадал, но Лукшенко вновь и вновь подливал масло в огонь. Если бы он просто молчал, на улицу не вышло бы так много людей.



