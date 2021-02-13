Самые интересные нестандартные традиции разных стран на день Святого Валентина

По легенде священник Валентин тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет римского императора, за что его приговорили к смертной казни. Находясь в темнице, Валентин встретил свою любовь — слепую дочь надзирателя. Перед казней 14 февраля он признался ей в своих чувствах на небольшой открытке, и она прозрела.





собрал самые интересные традиции разных стран на день Святого Валентина. Трогательная история создает романтическое настроение в этот день. Но не везде его празднуют так мило. Interfax.byсамые интересные традиции разных стран на день Святого Валентина.

Нидерланды





Для одиноких отчаявшихся женщин 14 февраля — так называемый последний шанс выйти замуж. Женщина имеет полное право подойти к мужчине и предложить ему на ней жениться. Но если мужчина не оценит этот жест и не согласится, он будет обязан подарить ей дорогое шелковое платье из последних коллекций дизайнеров.

Канада

Канадцы празднуют масштабно — устраивают по всей стране тематические балы и вечеринки, признаются в любви, тайно или открыто поздравляют любимых, друзей и даже животных. И так же масштабно расплачиваются за отказ от руки и сердца — девушка может сделать предложение любому мужчине, и если он откажет, ему грозит штраф или тюремное заключение. Это наказание не касается только женатых мужчин.

Германия

Для немцев святой Валентин был покровителем не влюбленных, а душевнобольных, ведь любовь — это не что иное, как потеря рассудка. Помимо общепринятых традиций, в честь святого Валентина психиатрические лечебницы в стране украшают красными лентами и устраивают в них экскурсии, а во всех храмах проводят специальные богослужения.

Англия

Англичане отличаются тем, что полноценно поздравляют своих любимых питомцев — котов, собак, лошадей, и так же дарят им сладости для животных в форме сердец. Девушки пекут пирог для своего возлюбленного, показывая и свое расположение, и кулинарный талант. А дети наряжаются во взрослую одежду, распевают соседям песни о святом Валентине и получают за это угощения.

Япония

Этот день принадлежит исключительно мужчинам. Женщины дарят им подарки и определенный шоколад — "гири чоко" (обязательный шоколад) для родственников, друзей и коллег, "хонмейчоко" (шоколад с преимуществом) для возлюбленных и мужей. Также в городе устанавливается большой помост, где каждый буквально кричит о своей любви. И оценивается не красота признания, а его громкость.

Саудовская Аравия

День святого Валентина под официальным запретом. Саудовская Комиссия ассоциирует христианский праздник с грехом и аморальными связями между неженатыми людьми. Поэтому цветочные магазины убирают с прилавков красные розы, а "валентинки", шоколадные сердечки и плюшевые мишки вообще не продаются. За нарушение запрета предусмотрено наказание — большие штрафы и даже тюремное заключение. Ранее за такое правонарушение можно было также получить от 1000 до 1500 ударов плетью.

Ямайка

Страна, которая празднует пуще всех. Уже 20 лет жители проводят этот особенный день, справляя нудистские свадьбы. Влюбленные специально выбирают эту дату бракосочетания, чтобы отпраздновать свадьбу по традиции, где на них самих надеты только обручальные кольца, а гости прикрываются букетами из цветов.



