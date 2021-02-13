Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

пишет interfax.by За выход в 1/8 финала седьмая ракетка мира играла с представительницей США Энн Ли (69 ATP) и легко справилась со своей соперницей. Первый сет Соболенко выиграла со счетом 6:3, а во втором позволила сопернице взять только один гейм – 6:1. Для победы белоруске понадобился всего лишь час,interfax.by

Соболенко сделала за матч четыре двойные ошибки (ее соперница ни одной), семь раз подала навылет (на счету Ли лишь один эйс), выиграла 4 брейк-пойнта из 10 имевшихся (американка имела 4 брейка и не смогла выиграть ни одного).





В 1/8 финала 14 февраля белоруску ждет серьезнейшее испытание. За выход в четвертьфинал Australian Open белоруска сыграет с 11й ракеткой мира американкой Сереной Уильямс, переигравшей в третьем круге россиянку Анастасию Потапову (7:6, 6:2). Соболенко остается единственной представительницей Беларуси, продолжающей борьбу на Australian Open.



