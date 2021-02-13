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Совбез ООН призвали ввести санкции в связи с переворотом в Мьянме

13.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Безопасности ООН должен ввести санкции в связи с военным переворотом в Мьянме. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.


Разгон акции протеста против военного переворота в Мьянме. Янгон, 9 февраля 2021 года.

Он рекомендовал принять карательные меры против лиц, захвативших власть, ввести эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки в страну, а также подумать над организацией международного уголовного трибунала. По его словам, члены Совбеза должны сделать так, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся, а не оказалась под контролем хунты.

Эндрюс обратил внимание на то, что поступающие фотографии и видеозаписи свидетельствуют о том, что армия применяет боевые патроны против протестующих.

Сегодня стало известно, что полиция Мьянмы разогнала студенческий протест против государственного переворота. Инцидент произошел в городе Моламьяйн. Очевидцы сообщили о выстрелах. Были задержаны 14 человек. В четверг стражи порядка провели обыск в помещении студенческого союза.

Накануне США ввели санкции против восьми человек, причастных к захвату власти в Мьянме. В черные списки попали представители военного руководства и три ювелирные компании. Американский президент Джо Байден потребовал от военных Мьянмы немедленно сложить полномочия.

1 февраля в стране произошел военный переворот. Захватчики ссылаются на фальсификации в ходе парламентских выборов. Они взяли под стражу руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию», в том числе государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. По всей стране проходят массовые протесты с требованиями вернуть власть демократически избранному правительству.
 
 
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Совет Безопасности ООН должен ввести санкции в связи с военным переворотом в Мьянме. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.
 
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