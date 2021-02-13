Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

Он: знакомишься с девушкой на улице и чувствуешь себя шутом. Только жонглировать не приходится, чтобы с тобой заговорили, и тем более оставили номер телефона. Она: идёшь спокойно на работу... И тут какой-то парень подкатывает, неуместно шутит, ещё и просит "номерок". Как сегодня заводить знакомства?

Пойти на языковые курсы, в бар или записаться на кружок макраме. Или просто остановить красивую девушку на улице… чтобы познакомиться. С чего начать разговор, чтобы не показаться грубым или навязчивым? Как вежливо намекнуть, что не настроена разговаривать, и при этом не обидеть?

Лина, Ксюша и Артем обсуждают смешные и милые истории знакомств. Клинический психолог Дарья Бондаренко рассказывает, почему так сложно заговорить с незнакомым человеком, и как преодолеть этот барьер.

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