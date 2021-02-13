|
"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь
13.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Он: знакомишься с девушкой на улице и чувствуешь себя шутом. Только жонглировать не приходится, чтобы с тобой заговорили, и тем более оставили номер телефона. Она: идёшь спокойно на работу... И тут какой-то парень подкатывает, неуместно шутит, ещё и просит "номерок". Как сегодня заводить знакомства?
Пойти на языковые курсы, в бар или записаться на кружок макраме. Или просто остановить красивую девушку на улице… чтобы познакомиться. С чего начать разговор, чтобы не показаться грубым или навязчивым? Как вежливо намекнуть, что не настроена разговаривать, и при этом не обидеть?
Лина, Ксюша и Артем обсуждают смешные и милые истории знакомств. Клинический психолог Дарья Бондаренко рассказывает, почему так сложно заговорить с незнакомым человеком, и как преодолеть этот барьер.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размышляем, как сегодня заводить знакомства, чтобы они длились больше пяти минут. И правда ли считается, что знакомства – это целое искусство, которому специально...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)