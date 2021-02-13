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МЗКТ представит на выставке в Абу-Даби новый бронеавтомобиль

13.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представит новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

"В 2021 году на 15-й Международной выставке оборонной промышленности на Ближнем Востоке IDEX-2021 ОАО "Минский завод колесных тягачей" впервые продемонстрирует специально созданный в интересах зарубежных заказчиков новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 4x4 на совместном стенде VOLAT - AL BADIE TRADING EST (ОАЭ)", - говорится в сообщении.

На выставке ЛБА будет представлен с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом "АДУНОК", разработанным белорусским конструкторским бюра "Диспей". Кроме того, выставочный образец будет оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту. "Уровень защиты можно регулировать снимая/устанавливая модульную броню по желанию клиента", - обратили внимание в ведомстве.

Шестилитровый двигатель ЛБА выдает мощность в 270 "лошадей". Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. ЛБА МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и четырехдверный цельносварной кузов из бронированной стали.

 
Теги: Минск
 
 
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