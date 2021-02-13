Синоптики рассказали о погоде 14 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сильный ветер и гололед ожидаются в Беларуси в воскресенье, 14 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В ночные часы температура воздуха опустится по западу страны до -3°C, по востоку – до -17°C. Днем будет немного теплее -2..-8°C, а по юго-западу и вовсе от нуля до -1°C.

Во многих районах республики ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью по востоку местами сильный порывистый.

Ранее Минздрав Беларуси привел статистику гололедных и холодовых травм по стране с начала года - пострадали более девяти тысяч человек. Больше всего людей обратились за помощью к медикам в Гродненской области - 1 745.