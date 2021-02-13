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Синоптики рассказали о погоде 14 февраля
13.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сильный ветер и гололед ожидаются в Беларуси в воскресенье, 14 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Завтра, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В ночные часы температура воздуха опустится по западу страны до -3°C, по востоку – до -17°C. Днем будет немного теплее -2..-8°C, а по юго-западу и вовсе от нуля до -1°C.
Во многих районах республики ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог - гололедица.
Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью по востоку местами сильный порывистый.
Ранее Минздрав Беларуси привел
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В День всех влюбленных погода сильно не изменится - ожидаются снег и сильный ветер, ночью местами столбик термометра опустится до -17°C.
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