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В Жлобине при пожаре спасли пенсионера

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жлобине при пожаре спасли пенсионера

Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Жлобине по ул.Товарная 12 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА.


О возгорании стало известно 12 февраля в 10:36. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из дома шел дым, а кровля частично горела. Хозяина (1926 года рождения) обнаружили на полу. Работники МЧС вынесли его на улицу. С диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионера госпитализировали.

Пожар ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю дома на площади 25 кв.м, повреждены потолочное перекрытие и имущество.

Причина происшествия устанавливается. Возможно, пожар произошел из-за нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Фото: МЧС

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Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Жлобине по ул.Товарная 12 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА. О возгорании стало известно 12 февраля в 10:36. Когда спасатели...
 
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