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Александра Саснович обыграла Лорен Дэвис и вышла в 1/16 финала турнира в Мельбурне
Источник материала: ОНТ
Александра Саснович, белорусская теннисистка (92-й номер мирового рейтинга), успешно стартовала на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне,
Белоруска обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80-й номер мирового рейтинга) в двух сетах – 6:3, 6:2 – в первом раунде одиночного разряда.
Соперницей Александры Саснович в 1/16 финала будет британка Йоханна Конта (15-я ракетка планеты).
Турнир Phillip Island Troohy финиширует 19 февраля, его призовой фонд – составляет $235,2 тыс.
Фото: Jimmie48/WTA
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Александра Саснович, белорусская теннисистка (92-й номер мирового рейтинга), успешно стартовала на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне, передает БЕЛТА. Белоруска...
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