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Александра Саснович обыграла Лорен Дэвис и вышла в 1/16 финала турнира в Мельбурне

13.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович обыграла Лорен Дэвис и вышла в 1/16 финала турнира в Мельбурне

Александра Саснович, белорусская теннисистка (92-й номер мирового рейтинга), успешно стартовала на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне, передает БЕЛТА.

Белоруска обыграла американскую теннисистку Лорен Дэвис (80-й номер мирового рейтинга) в двух сетах – 6:3, 6:2 – в первом раунде одиночного разряда.

Соперницей Александры Саснович в 1/16 финала будет британка Йоханна Конта (15-я ракетка планеты).

Турнир Phillip Island Troohy финиширует 19 февраля, его призовой фонд – составляет $235,2 тыс.

Фото: Jimmie48/WTA


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Александра Саснович, белорусская теннисистка (92-й номер мирового рейтинга), успешно стартовала на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне, передает БЕЛТА. Белоруска...
 
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